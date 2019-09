Tentoonstelling Jo Deblieck in teken van overleden vrouw: “Al veel tranen gelaten bij voorbereidingswerk” Kunstenaar stelt onder meer twee werken als hulde aan zijn echtgenote tentoon Robby Dierickx

24 september 2019

15u46 0 Steenokkerzeel In gemeenschapscentrum De Camme in Perk wordt nu vrijdag – twee jaar later dan gepland – de tentoonstelling ‘jO in beeld’ geopend. De 77-jarige Melsbroekse kunstenaar Jo Deblieck stelt er zijn werken tentoon. Dat de expo nu pas plaatsvindt, is het gevolg van het overlijden van zijn vrouw in 2017. “Tijdens het voorbereidingswerk van de voorbije dagen heb ik al heel wat tranen gelaten”, klinkt het.

Twee jaar geleden blies Jo Deblieck uit Melsbroek 75 kaarsjes uit. Voor kunstcurator en goede vriend Gilbert Putteman was dat dan ook het ideale moment om de kunstenaar en gewezen directeur van de Academie van Anderlecht in de schijnwerpers te zetten met een solotentoonstelling – pas de derde in zijn lange carrière. “Maar in volle voorbereiding sloeg het noodlot toe”, blikt Jo Deblieck terug. “In de lente kreeg mijn vrouw Nicole kanker. Amper zes maanden later – een maand voor de tentoonstelling – verloor ze de strijd tegen de vreselijke ziekte. Door haar ziekte en haar overlijden besloot ik de tentoonstelling te annuleren.”

Voor haar dood vroeg Nicole aan Gilbert Putteman om de uitgestelde tentoonstelling op een later tijdstip door te laten gaan. “Ik beloofde haar dat ik er werk van zou maken”, aldus Putteman. “Jo verdient het immers om op gepaste wijze gehuldigd te worden.”

Belofte nagekomen

Nu, twee jaar later, komt de kunstcurator zijn belofte na. Op vrijdag wordt de tentoonstelling ‘jO in beeld’ geopend in De Camme. Vandaag treft Jo Deblieck de laatste voorbereidingen. “Dat gaat gepaard met heel wat emotionele momenten”, vertelt de kunstenaar. “Ik vind het bijzonder jammer dat mijn vrouw dit niet meer kan meemaken. Ik heb de voorbije dagen al tranen gelaten. Nicole heeft me altijd gesteund. Ze was niet alleen mijn vrouw, maar ook mijn muze.”

Op de tentoonstelling zullen ook twee werken te zien zijn die de kunstenaar de voorbije jaren als hommage aan zijn vrouw creëerde. Eén van die twee werken, ‘De Ontsluiting’, verwijst naar de job van Nicole op de kraamafdeling. “Toch wil ik niet van een hommagetentoonstelling spreken”, aldus nog de kunstenaar. “Het is wel degelijk een tentoonstelling naar aanleiding van mijn 77ste verjaardag, waarbij ik ook wel stil wil staan bij het overlijden van mijn vrouw.”

Nocturne

De opening van de expo ‘jO in beeld’ vindt nu vrijdag 27 september om 19.30 uur in De Camme plaats. De werken zijn de twee komende weekends te bewonderen in het gemeenschapscentrum in Perk. Op 3 oktober is er een nocturne, die bijgewoond zal worden door acteur Peter Van den Eede.