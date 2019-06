Taalstimulering en fruit centraal op speelpleinwerking RDK

06 juni 2019

14u45 0 Steenokkerzeel De gemeente Steenokkerzeel verwacht komende zomer opnieuw zowat 350 deelnemende kinderen op de speelpleinwerking. Het schepencollege wil er inzetten op twee belangrijke thema’s: taalstimulering en fruit.

“Het gemeentelijk speelplein is het perfecte kader om anderstalige jongeren of kinderen met een taalachterstand op een speelse manier Nederlands te leren”, zegt schepen van Jeugd Jelle Mombaerts (Klaver/N-VA). “Vaak komen zij tijdens de schoolvakanties minder in aanraking met de Nederlandse taal, maar daar willen we met dit project graag verandering in brengen. Door dagelijks taalstimulerende activiteiten aan te bieden, zullen de kinderen niet alleen hun bestaande kennis behouden, maar ook veel nieuwe dingen bijleren.” Jongeren die zich inschrijven voor de taalstimulering spelen het grootste deel van de dag gewoon mee met de andere kinderen op het speelplein. Daarnaast doen ze één uur per dag specifieke taalspelletjes in kleinere groepjes met een taalmonitor.

Daarnaast hecht het schepencollege veel belang aan gezonde voeding. Daarom zullen de deelnemende kinderen op maandag, woensdag en vrijdag een gratis stuk fruit krijgen.