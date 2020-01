Storm die op 10 maart schade veroorzaakte in heel Steenokkerzeel, erkend als ramp Robby Dierickx

22 januari 2020

09u06 0 Steenokkerzeel De storm die op zondag 10 maart vorig jaar veel schade aanrichtte in onze regio, is erkend als ramp. Goed nieuws voor de inwoners van Steenokkerzeel, want ook daar veroorzaakten de hevige windstoten problemen. Getroffenen kunnen een schadedossier indienen bij het rampenfonds.

Her en der in Steenokkerzeel bracht de storm van 10 maart schade aan, maar de grootste problemen deden zich voor in de Steenwagenstraat in Melsbroek. Daar viel een boom op het dak van een woning. Daarbij vielen geen gewonden, maar het dak liep wel heel wat schade op.

Het schepencollege van Steenokkerzeel vroeg de Vlaamse overheid om de storm te erkennen als ramp en kreeg onlangs de goedkeuring. Dat betekent dat er voor de schade die nog niet vergoed werd door de verzekering een schadedossier opgesteld kan worden bij het rampenfonds. Dat dossier moet evenwel voor 31 maart ingediend worden.