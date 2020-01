Stien Edlund niet langer populairste Belg op TikTok: “Maar lig er zeker niet wakker van” Melsbroekse moet eerste plaats afstaan aan 19-jarige Celine Dept Robby Dierickx

02 januari 2020

13u56 3 Steenokkerzeel Met 2,5 miljoen volgers was de Melsbroekse Stien Edlund (18) lange tijd de populairste Belg op de video-app TikTok, maar die eerste plaats is ze nu kwijt aan Celine Dept (19) uit Herzele. In november werd Stien nog om een onduidelijke reden voor enkele dagen van TikTok gegooid. “Ach, ik lig er niet wakker van dat ik niet langer de populairste ben”, aldus de Melsbroekse.

2,6 miljoen volgers: zo populair is de Herzeelse Celine Dept op de video-app TikTok. Daarmee steekt ze Stien Edlund, die momenteel net geen 2,6 miljoen volgers telt, voorbij. Een domper op de feestvreugde in de eindejaarsperiode voor Stien? “Niet echt”, laat de Melsbroekse weten. “TikTok is voor mij geen competitie om de meeste volgers te hebben”, klinkt het bij de 18-jarige studente. “Natuurlijk is het leuk om veel volgers te tellen, maar het is niet mijn bedoeling om bovenaan die lijst te staan. Zolang ik mijn eigen ding kan doen, maakt het me niet uit of ik op de eerste of de twintigste plek sta.”

Buitenland

Opvallend: Stien kent haar ‘concurrente’ niet. “Ik volgde haar zelfs niet”, vertelt ze. “Blijkbaar is ze vooral in het buitenland populair, terwijl ik voornamelijk Vlaamse volgers tel. Inmiddels volg ik haar wel, zodat ik kan zien waarmee ze bezig is.”

Celine Dept leerde TikTok – momenteel de meest gedownloade app – via haar vriend Michiel Callebaut (23) kennen. Hij maakt al drie jaar YouTube-video’s en heeft meer dan 500.000 abonnees op zijn voetbalgericht Engelstalig kanaal. Pas in april vorig jaar maakte Celine haar eerste video op TikTok. Amper een maand later had ze al 100.000 volgers. In september overschreed ze de kaap van één miljoen en nu prijkt ze met haar 2,6 miljoen volgers dus bovenaan de lijst van populairste Belgen op de app. Vandaag plaatst ze dagelijks video’s van dansjes, lip syncs , voetbal of pranks.

Of ik nu iets speciaals zal doen om opnieuw meer nieuwe volgers te strikken? Niet bepaald. Ik blijf gewoon verder doen zoals ik bezig was Stien Edlund

Dat Stien Edlund de laatste tijd minder gemakkelijk nieuwe volgers kan strikken, is mogelijk het gevolg van het feit dat haar account in november vijf dagen geblokkeerd was. Waarom is vandaag nog steeds onduidelijk. “Alles werkt ondertussen wel terug, al worden sommige nieuwe video’s wel nog geweigerd. Een resem oude video’s is ook nog steeds geblokkeerd. Ook worden mijn nieuwe filmpjes nog zelden gepromoot door TikTok, waardoor het moeilijker is om nieuwe mensen te bereiken. Maar ach, wakker lig ik er niet van. Of ik nu iets speciaals zal doen om opnieuw meer nieuwe mensen te strikken? Niet bepaald. Ik blijf gewoon verder doen zoals ik bezig was. Daarnaast ben ik ook nog volop aan het studeren, werk ik voor VTM Kids en doe ik aan topsport. Met RheAxion in Steenokkerzeel zijn we onlangs zelfs wereldkampioen sport aerobics geworden. Ik heb dus genoeg andere bezigheden (lacht).”