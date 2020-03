Steenokkerzeelse kappers smeekten om verplichte sluiting en krijgen nu toch wat ze willen Robby Dierickx

24 maart 2020

14u23 0 Steenokkerzeel Na onder meer restaurants, cafés en kledingwinkels moeten nu ook kappers verplicht de deuren sluiten. Daardoor krijgen ze eveneens recht op de hinderpremie van 4.000 euro. De Steenokkerzeelse kappers halen opgelucht adem, want dinsdagochtend protesteerden ze nog tegen de eerdere beslissing om kapperszaken open te houden.

De meeste kappers hadden hun deuren inmiddels al gesloten als gevolg van het coronavirus, maar kregen daarvoor geen hinderpremie. Restaurantuitbaters, cafébazen en uitbaters van alle andere niet-essentiële winkels hadden wel recht op die 4.000 euro omdat ze door de overheid verplicht werden de deuren te sluiten in de strijd tegen het coronavirus. “Onbegrijpelijk dat wij wel zouden moeten blijven knippen”, liet Katrien Roelants van Kapsalon Katrien dinsdagochtend weten. “We kunnen onmogelijk anderhalve meter afstand houden. Omdat mijn gezondheid primeert, heb ik toch de deuren gesloten.”

De kappers trokken naar de Raad voor Lokale Economie en de gemeente in de hoop op die manier een verplichte sluiting bij de federale overheid te kunnen forceren. “Maandag stuurden we een mail naar de provinciegouverneur met de vraag de verzuchtingen van de kappers mee te nemen naar de dagelijkse crisiscel”, zegt burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA).

Inkomsten kelderden

Dinsdagmiddag besloot de Nationale Veiligheidsraad uiteindelijk om ook de kapsalons verplicht te sluiten vanaf woensdagochtend. Ook zij krijgen hierdoor recht op de hinderpremie van 4.000 euro. “Eindelijk weten we waar we aan toe zijn”, zegt een opgeluchte Ingrid Van Nieuwenhuyse, al 35 jaar kapster in Perk. “We zagen het aantal klanten fors dalen, dus de inkomsten kelderden ook zienderogen. Bovendien speelden we met onze gezondheid door de deuren te blijven openen.”

Ook Evy Kemps van Kapsalon Evy haalt opgelucht adem. “Op deze duidelijkheid zaten we echt te wachten”, aldus de kapster die haar deuren op 14 maart al sloot. “Maar sommige klanten begrepen mijn keuze niet omdat andere kapsalons wel open bleven. Gelukkig is er nu een algemene verplichting om de deuren dicht te houden.”