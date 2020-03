Steenokkerzeels schepen van Ontwikkelingssamenwerking twee weken naar Benin om er aan… ontwikkelingssamenwerking te doen Robby Dierickx

06 maart 2020

13u42 0 Steenokkerzeel Liesbeth Degrève (Klaver/N-VA), schepen van Ontwikkelingssamenwerking in Steenokkerzeel, stapt zondag op het vliegtuig naar Benin om er de komende twee weken aan ontwikkelingssamenwerking te doen. Ze zal er een week lang rond ziekenhuishygiëne werken en een week rond wondzorg bij diabetespatiënten.

Samen met twee andere verpleegkundigen trekt Liesbeth Degrève zondag met Artsen Zonder Vakantie naar het Afrikaanse land Benin. Daar zal ze twee weken lang aan ontwikkelingssamenwerking doen. Een job die haar op het lijf geschreven is aangezien ze in Steenokkerzeel als schepen bevoegd is voor Ontwikkelingssamenwerking. “Het is nu zelfs al het vijfde jaar op een rij dat ik met Artsen Zonder Vakantie naar Afrika ga”, vertelt Degrève, die pas sinds deze legislatuur schepen is. “Daar waar ik de voorbije jaren telkens rond ziekenhuishygiëne in kleine ziekenhuizen werkte, zal ik dit jaar ook rond wondzorg bij diabetespatiënten werken. Het gaat om het effectief verzorgen van patiënten, maar ook om educatie en coaching. Daarnaast zal ik er ook zelf verzorgende zalven bereiden en breng ik een bezoek aan de lokale apotheken om na te gaan over welke producten ze beschikken.”

De schepen vertrekt zondagochtend. Maandag staat een rit van 9 uur naar het noorden van Benin gepland. Op dinsdag gaat ze er aan de slag. Liesbeth Degrève keert uiteindelijk op 23 maart terug naar Steenokkerzeel.