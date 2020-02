Steenokkerzeelnaren starten autodeelclubje: “Overbodige wagen liever delen dan op de oprit te laten staan” Gemeente organiseert donderdag ‘Autodeelparty’ om nog meer inwoners te overtuigen Robby Dierickx

12 februari 2020

16u43 0 Steenokkerzeel Twee inwoners van Steenokkerzeel hebben samen een autodeelclubje opgericht met als doel wagens die hun dagen op de oprit verslijten onder elkaar te delen. Het initiatief komt van schepen Marleen Ral, die haar (overbodige) wagen momenteel met één dorpsgenoot deelt. Via een ‘Autodeelparty’ wil de gemeente donderdagavond meer inwoners warm maken voor een autodeelclubje.

In het najaar van vorig jaar organiseerde de gemeente Steenokkerzeel al een eerste ‘Autodeelparty’, waarop heel wat mensen aanwezig waren. Bedoeling van dat initiatief is inwoners wiens wagen amper of niet gebruikt wordt de kans te geven de auto te delen met dorpsgenoten. Kort na de infosessie richtte schepen Marleen Ral (Klaver/N-VA) een autodeelclubje op in de Sinte Veerledreef. “Sinds ik begin vorig jaar schepen werd, gebruik ik mijn wagen een pak minder”, vertelt ze. “Hij stond meer uren op de oprit dan dat ermee gereden werd. De wagen was zo overbodig dat ik overwoog om hem te verkopen. Toen na de eerste ‘Autodeelparty’ bleek dat heel wat mensen interesse hadden om de wagen te delen, heb ik het autodeelclubje opgericht.”

Online platform

Vandaag deelt Ral haar wagen met Marleen Vanhalle, een gepensioneerde vrouw die aan de andere kant van Steenokkerzeel woont. “Ook zij had haar wagen slechts op bepaalde dagen nodig”, legt de schepen uit. “Met andere woorden: beide auto’s waren nagenoeg overbodig. Daarom besloten we de handen in mekaar te slaan. Sinds midden december deel ik mijn wagen dan ook met haar. Dat gebeurt via een online platform, dat ook berekent hoe we de kosten kunnen delen.”

Voordeliger en milieuvriendelijker

Na twee maanden zijn ze allebei laaiend enthousiast over het initiatief. “Dankzij dit autodeelclubje heb ik mijn wagen kunnen verkopen”, zegt Marleen Vanhalle. “Ik ben gepensioneerd, maar werk nog anderhalve dag per week. Alleen voor mijn werk heb ik een wagen nodig, maar ik betrapte me erop dat ik de auto ook voor andere uitstappen gebruikte, terwijl dat eigenlijk niet nodig was. Sinds we onze wagen verkochten, doen mijn man en ik alles met het openbaar vervoer, met de fiets of te voet. Dat is niet alleen een pak voordeliger, maar ook beter voor het milieu.”

Autodeelclubjes kunnen een oplossing bieden voor inwoners die slechts sporadisch een wagen nodig hebben. Minder wagens is niet alleen goed voor de portemonnee en voor het milieu, maar zorgt er ook voor dat er minder parkeerproblemen zijn Schepen Marleen Ral

Omdat de interesse tijdens de eerste ‘Autodeelparty’ groot was, volgt donderdagavond een tweede sessie. “We hopen daar nog meer mensen warm te maken voor ons autodeelclubje, want ook nu staat mijn wagen nog regelmatig stil op de oprit”, aldus nog schepen Marleen Ral. “Er kan dus zeker nog een autodeler bij (lacht). Maar ook in andere straten kunnen dergelijke autodeelclubjes een oplossing bieden voor inwoners die slechts sporadisch een wagen nodig hebben. Minder wagens is niet alleen goed voor de portemonnee en voor het milieu, maar zorgt er ook voor dat er minder parkeerproblemen zijn.”

Geïnteresseerde Steenokkerzeelnaren kunnen donderdagavond tussen 19 en 21.30 uur naar het gemeentehuis afzakken voor de ‘Autodeelparty’. Inschrijven kan via het onthaal in het gemeentehuis of via www.steenokkerzeel.be/autodeelparty.