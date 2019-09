Steenokkerzeelnaren kunnen gemeente opruimen in kader van World Cleanup Day RDK

20 september 2019

Op zaterdag 21 september vindt wereldwijd de tweede editie van de World Cleanup Day plaats. Ook in Steenokkerzeel nemen ze dit jaar deel aan de opruimactie.

Inwoners die willen deelnemen, moeten contact opnemen met afvalintercommunale Interza. Daar kan men terecht voor grijpers, restafvalzakken en PMD-zakken. De ophaling van de gevulde zakken gebeurt eveneens door de afvalintercommunale.

Ook oppositiepartij Groen zet haar schouders onder World Cleanup Day en nodigt inwoners uit om zaterdag om 14 uur naar het Fuérisonplein te komen. Daar wordt het nodige materiaal uitgedeeld. “Sinds juni organiseren we ook elke eerste dinsdag van de maand een ‘trashwalk’, waarbij we door het dorp wandelen en afval opruimen”, zegt Inge Singulé, voorzitter van Groen Steenokkerzeel. “Op dinsdag 1 oktober vindt de laatste trashwalk van het jaar plaats. In mei volgend jaar starten we de wandelingen opnieuw op.”