Steenokkerzeel Zomert met laatste optreden van Ghost Rockers SZM

01 september 2019

12u34 0 Steenokkerzeel Na het grote succes van vorig jaar, vond op zaterdag 31 augustus de derde editie van ‘Steenokkerzeel Zomert’ plaats. Van 16 uur tot middernacht kwamen jong en oud samen op het Hinckaertplein en werden ze getrakteerd op onder andere het laatste optreden van de Ghost Rockers.

Steenokkerzeel Zomert staat nu al drie jaar bekend om de foodtrucks, verkoopkraampjes van lokale handelaars en ondernemers, optredens en tal van randactiviteiten op het Hinckaertplein. De organisatie sluit met een groot en gratis feest de zomer af.

De Ghost Rockers traden om 17 uur op en dat was meteen ook hun allerlaatste keer samen op het podium. Na vijf jaar een hechte groep te zijn met een gelijknamige reeks bij Studio 100 en een film, gaan de bandleden uit elkaar. Later in de namiddag en avond waren er nog optredens van Guus & Jolien, de coverband Ontpopt en de avond werd afgesloten met een DJ-set van Dorothee Vegas & Like Maarten bekend als presentatoren van het avondspitsprogramma op Qmusic. Tussen de optredens door hield DJ Gerrit de sfeer er in.

Vanaf 16 uur werden ook de jongeren getrakteerd met een kinderdorp. Springkastelen, een hindernissenbaan, grime en ballonnenanimatie zorgden voor afleiding bij de kinderen. De Raad voor Lokale Economie zet tijdens het evenement ook graag de plaatselijke handelaars en ondernemers in de kijker. Zo waren er dit jaar ook standen van Buurderij, Madame Trico, Chateau Bag in Box, ’t Wijnboeket, garage Caliber, Val Cares, Algemene Werken Lens en meer.

De Raad voor Lokale Economie organiseerde bovenop gratis busvervoer tussen de drie deelgemeenten naar en van kerk Perk, kerk Melsbroek en het Hinckaertplein. Het busje bood plaats aan 15 personen en reed voortdurend rond tussen 16 uur en 00.30 uur.