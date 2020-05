Steenokkerzeel, Zemst en Kampenhout annuleren alle gemeentelijke evenementen tot eind juli Robby Dierickx

20 mei 2020

08u00 0 Steenokkerzeel Al zeker tot en met 31 juli worden alle gemeentelijke evenementen in Steenokkerzeel, Zemst en Kampenhout afgelast door het coronavirus. In Zemst wordt Pleinpop daardoor een jaar uitgesteld, terwijl in de buurgemeente Steenokkerzeel Zingt niet kan doorgaan. Bovendien kunnen de gemeentelijke zalen tot eind juli alleen gebruikt worden voor activiteiten van algemeen nut.

Omdat het door het coronavirus onduidelijke tijden blijven voor wie evenementen en activiteiten organiseert, hebben de gemeenten Steenokkerzeel, Zemst en Kampenhout beslist om de huidige maatregelen te verlengen tot en met 31 juli. Concreet betekent dit dat alle gemeentelijke evenementen – indoor en outdoor – afgelast worden. Daarnaast blijven de gemeentelijke zalen gesloten voor evenementen. Ze kunnen wel gebruikt worden voor activiteiten van algemeen nut zoals de bloedinzamelingen van het Rode Kruis. In GC De Camme in Perk zal er ook in groep geblokt kunnen worden.

Digitale Vlaanderen Zingt

De gemeenten geven voorlopig ook geen subsidies voor straatfeesten, verbieden de kermissen en houden de uitleendiensten gesloten. Door de maatregelen is er dit jaar geen Steenokkerzeel Zingt, de zangavond die traditiegetrouw begin juli georganiseerd wordt. Ook Steenokkerzeel Zomert, dat op 29 augustus gepland stond, gaat niet door na een negatief advies van de organiserende Raad voor Lokale Economie. In Zemst wordt Pleinpop geannuleerd. Het programma wordt verplaatst naar volgend jaar. De gemeente overweegt wel een digitale versie van Vlaanderen Zingt te organiseren, zodat iedereen van in zijn kot kan meezingen. Kampenhout moet noodgedwongen haar Foodtruckfestival en Kampenhout Swingt annuleren.

De drie burgemeesters raden alle individuele organisatoren, die hun evenement niet in een gemeentelijke zaal organiseren, tot slot ook aan om het voorbeeld van de gemeenten te volgen en hun evenementen en activiteiten eveneens te annuleren tot en met 31 juli.