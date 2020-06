Steenokkerzeel splitst zondagsmarkt op: voedingskramen in voormiddag, textielkramen in namiddag Robby Dierickx

05 juni 2020

14u53 0 Steenokkerzeel Vanaf nu zondag zullen Steenokkerzeelnaren en inwoners van de omliggende gemeenten een hele dag naar de markt aan de voet van de kerk kunnen. De gemeente heeft namelijk in overleg met de marktkramers beslist dat de voedingskramen van 8 tot 12 uur op het plein mogen staan, terwijl textielkramen na de middag hun opwachting mogen maken.

Terwijl heel wat gemeenten hun wekelijkse markt enkele weken afgelasten als gevolg van het coronavirus, was dat in Steenokkerzeel niet het geval. Er werden weliswaar alleen voedingskramen toegestaan. De voorbije twee weken keerden ook de bloemen- en plantenkramen terug, maar voor de andere marktkramers was er door de regels rond social distancing onvoldoende plaats op het plein. Daarom heeft de gemeente nu samen met de marktkramers beslist om de markt op te splitsen.

Regels blijven behouden

“Zo zal de ochtendmarkt met alle voedingskramen om 12 uur stoppen, een uurtje vroeger dan normaal”, legt burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA) uit. “Het aanvangsuur om 8 uur blijft ongewijzigd. Tussen 14 en 17 uur zal het tweede deel - de textielmarkt - plaatsvinden op dezelfde locatie. Tot wanneer we opnieuw een gewone markt mogen organiseren, kijken we er ook op toe dat de markt verloopt zoals voorschreven: met de nodige afstand van elkaar en de standhouders, geen contact met de uitgestalde artikelen, geen mogelijkheid om textiel te passen, de handen bij elk kraam ontsmetten en liefst zoveel mogelijk individuele bezoekers.”