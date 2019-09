Steenokkerzeel mag zich een jaar lang ‘duurzaamste mobiele gemeente’ noemen RDK

27 september 2019

14u42 0 Steenokkerzeel In de Week van de Mobiliteit heeft 43 procent van de medewerkers van de gemeente Steenokkerzeel, het onderwijs en de politie zich voor een afstand van maar liefst 8.152 kilometer op een duurzame manier verplaatst. Daarmee is Steenokkerzeel dit jaar de ‘duurzaamste mobiele gemeente’.

De werknemers kozen een week lang voor duurzamere manieren om zich te verplaatsen. Zo gingen ze wat vaker met de fiets of te voet, kozen ze ervoor om te carpoolen of reden ze met de milieuvriendelijkere CNG- of elektrische wagen. In totaal werd 797 kilogram minder CO2 uitgestoten dan wanneer die 8.152 kilometer met een dieselwagen afgelegd zou zijn. Ter vergelijking: de gemiddelde CO2-uitstoot per persoon per dag voor privaat transport in België is 2,5 kilogram.

Dankzij de inspanningen van het personeel van de gemeente, de politie en het onderwijs is Steenokkerzeel één jaar lang de duurzaamste mobiele gemeente van België. De andere deelnemende gemeenten werden op een ruime afstand gezet.