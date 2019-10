Steenokkerzeel krijgt wisseltrofee duurzaamste mobiele gemeente Robby Dierickx

16 oktober 2019

14u58 0 Steenokkerzeel Het gemeentebestuur van Steenokkerzeel, haar personeelsleden, het onderwijzend personeel en het politiekorps hebben woensdag de wisselbeker van ‘duurzaamste mobiele gemeente’ in ontvangst genomen. De gemeente kreeg die trofee omdat tijdens de mobiliteitsweek maar liefst 8.152 kilometer op een duurzame manier afgelegd werd.

Tijdens de mobiliteitsweek ging het gemeentebestuur van Steenokkerzeel de uitdaging aan om zoveel mogelijk verplaatsingen op een duurzame manier af te leggen. Met ruim 8.000 kilometer liet Steenokkerzeel de andere deelnemende gemeenten ver achter zich. “Het was een aangename verrassing om te zien hoeveel collega’s de moeite deden om met de fiets te komen”, zegt schepen Marleen Ral (Klaver/N-VA). “Mede dankzij de vurige aanmoedigingen van de nieuwe klimaat- en duurzaamheidsmedewerker Jasmien Van Damme.”

En dus kreeg Steenokkerzeel woensdag de wisseltrofee van intercommunale Haviland overhandigd. “Daarnaast werden de mannelijke en vrouwelijke medewerker én de gemeentedienst die de meeste fietskilometers aflegden ook in de bloemetjes gezet”, liet burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA) weten. “Om het personeel nog wat meer te motiveren, had ik hen immers uitgedaagd. Tom Ceelen (277 kilometer), Jasmien Van Damme (183,5 kilometer) en de financiële dienst (gemiddeld 54 kilometer per werknemer) kregen respectievelijk flessen Perks bier, een fles champagne en een broodjesmaaltijd.”