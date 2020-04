Steenokkerzeel en Zemst verbieden alle evenementen tot en met 1 juni Robby Dierickx

07 april 2020

14u50 13 Steenokkerzeel Geen Pinksterjaarmarkt noch Weerdse Bierfeesten in Zemst, geen Weifeesten noch een optreden van Raymond van het Groenewoud in Steenokkerzeel: beide gemeenten verbieden immers alle gemeentelijke evenementen tot en met 1 juni als gevolg van het coronavirus. Individuele organisatoren wordt aangeraden hetzelfde te doen.

Vilvoorde, Zaventem, Overijse, Hoeilaart, …: zowat alle gemeenten in onze regio hebben ondertussen al voor een bepaalde periode alle (gemeentelijke) evenementen verboden. Nu doen ook Steenokkerzeel en Zemst dat. Samen met buurgemeente Kampenhout werd beslist dat alle gemeentelijke evenementen er tot en met 1 juni afgelast worden. “We mogen als gemeente niet strenger zijn dan de federale maatregelen, maar willen toch al enige vorm van duidelijkheid scheppen voor organisatoren en bezoekers”, klinkt het in een mededeling van de drie gemeentebesturen.

Ook zalen dicht

Concreet worden alle gemeentelijke evenementen afgelast, blijven de gemeentelijke zalen gesloten, worden er geen subsidies voor straatfeesten of projectsubsidies uitgedeeld, blijven de gemeentelijke uitleendiensten gesloten en mogen er geen kermissen georganiseerd worden. Voor Zemst was eerder al duidelijk dat de Weerdse Bierfeesten (op 30 april, 1 en 2 mei) niet konden doorgaan en nu wordt onder meer ook de jaarmarkt (1 juni) afgelast. In Steenokkerzeel worden een optreden van Raymond van het Groenewoud in GC De Corren (9 mei), de Werffuif van de Chiro van Perk (25 april) en de Weifeesten in Melsbroek (1 mei) geannuleerd. De Steenokkerzeelse buitenspeeldag wordt verplaatst van 22 april naar 2 september.

“We raden alle individuele organisatoren, die hun evenement niet in een gemeentelijke zaal organiseren, aan om ons voorbeeld te volgen en hun evenementen en activiteiten ook te annuleren tot en met 1 juni”, besluiten de gemeenten.