Stand-upcomedians tappen op coronaveilige manier moppen in openlucht Robby Dierickx

30 september 2020

08u55 1 Steenokkerzeel Vier stand-upcomedians zakken de komende weken naar Steenokkerzeel af om er op een coronaveilige manier moppen te tappen. Dat zal niet zoals gewoonlijk in GC De Corren gebeuren, maar wel op vier verschillende plaatsen in de buitenlucht. Reserveren is verplicht en kan per bubbel.

Nu vrijdag om 20 uur bijt Bert Gabriëls de spits af in de pastorietuin van Humelgem. De drie daaropvolgende vrijdagen staan respectievelijk Steven Goegebeur op de speelplaats van de Sint-Cajetanusschool in Perk, David Galle op de speelplaats van GBS Tilia in Melsbroek en Jeron Dewulf op de speelplaats GBS Piramide in Steenokkerzeel op het podium. Wie de voorstellingen wil bijwonen, moet op voorhand hier reserveren. De prijs van de tickets bedraagt 5 euro en wordt ter plaatse contant en met gepast geld betaald.

Donkere periode

Cultuurschepen Geert Laureys (Klaver/N-VA) is opgelucht dat er toch wat cultuur aangeboden kan worden in deze coronatijden. “Want dat is toch niet onbelangrijk in deze wat donkere periode. Beschouw het als een soort extra voeding voor de mentale gezondheid van onze inwoners.”

Het gemeentebestuur treft naar eigen zeggen de nodige voorbereidingen om alles coronaveilig te laten verlopen. Zo is een mondmasker verplicht en wordt er voldoende ruimte voorzien tussen de verschillende bubbels. Bezoekers houden wel best rekening met de weersvoorspellingen om zich warm genoeg aan te kleden.