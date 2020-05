Speeltuinen weer open, maar spottersplatformen langs Brussels Airport blijven voorlopig dicht Robby Dierickx

27 mei 2020

17u15 0 Steenokkerzeel In de speeltuinen mogen kinderen sinds woensdag weer lustig spelen, maar vliegtuigspotters mogen de spottersplatformen in Nossegem en Steenokkerzeel voorlopig nog niet betreden. De luchthaven houdt beide platformen tot nader order gesloten “omwille van het samenscholingsverbod”. De gemeenten Zaventem en Steenokkerzeel zullen Brussels Airport wel vragen om ze spoedig te heropenen.

Meerdere spotters uitten de voorbije dagen al hun ongenoegen omdat ze voorlopig geen kiekjes mogen maken van op de spottersplatformen langs start- en landingsbanen 01/19 in Nossegem en 07R/25L in Steenokkerzeel. Beide platformen bleven ook woensdag afgesloten met linten. Nu ook de speeltuinen weer open gaan, rijst de vraag bij spotters om beide platformen te heropenen. Het is de luchthaven die haar goedkeuring moet geven. “Maar voorlopig blijven ze gesloten omwille van het samenscholingsverbod”, legt woordvoerster Nathalie Pierard uit. “Samenscholingen van meer dan twee personen zijn niet toegelaten, dus we kunnen de platformen nog niet openstellen voor het publiek. Zodra de Nationale Veiligheidsraad de regels versoepelt en met nieuwe richtlijnen komt die het gebruik van de platformen opnieuw toelaten, zullen de afspanningslinten weggenomen worden.”

Social distancing

De gemeente Steenokkerzeel vroeg de luchthaven vorige week al om spotters opnieuw toe te laten, maar botste toen op een ‘njet’. “Maar we zullen de vraag opnieuw stellen”, laat burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA) weten. Volgens Nils Meert, de Zaventemse veiligheidscoördinator, zal ook Zaventem pleiten voor een snelle heropening van de platformen op voorwaarde dat de regels rond social distancing gerespecteerd worden. “Om die reden zullen we ook panelen zetten waarmee we de bezoekers aan die regels zullen herinneren”, zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld).