Snelheidsduivel geflitst met 121 per uur op Haachtsesteenweg SHVM

02 maart 2020

08u25 12 Steenokkerzeel Een bestuurder is vrijdag tijdens een verkeerscontrole van de politiezone Kastze (Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst) geflitst met een snelheid van 121 kilometer per uur op de Haachtsesteenweg, een baan waar zone 70 geldt. De man moest zijn rijbewijs onmiddellijk inleveren voor 15 dagen.

Op vrijdag 21 februari hield de politiezone Kastze een verkeersactie tussen 12 uur en 20 uur. Dat deed ze op de Brusselsesteenweg in Zemst, de Zeypstraat in Kampenhout en op de Haachtsesteenweg in Steenokkerzeel.

Op de Brusselsesteenweg passeerden zo’n 1.053 bestuurders de radar. 122 onder hen liepen tegen de lamp. Een bestuurder diende zijn rijbewijs voor 15 dagen in te leveren nadat hij was geflitst met 87 per uur.

In de Zeypstraat kon de politie 18 snelheidsovertredingen vaststellen op 85 controles. De grootste snelheidsduivel kon gevat worden op de Haachtsesteenweg. 1.259 bestuurders werden er gecontroleerd, waarvan er 121 een te zware voet hadden. Een bestuurder stak er met kop en schouders bovenuit. Hij reed 121 kilometer per uur. De chauffeur moest bijgevolg zijn rijbewijs onmiddellijk inleveren voor 15 dagen.