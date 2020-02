Sneeuwpret in Perk: eerste sneeuwman gespot Margo Koekoekx

26 februari 2020

De regen gooit ondertussen wat roet in het eten, maar woensdagochtend lag Perk bedekt onder een mooi wit tapijtje. Wie er op tijd bij was kon zelfs een mooie sneeuwman maken. Net zoals Febe Bouckenooge (bijna 2) en haar ouders. Zij maakten voor een originele sneeuwman. In de plaats van een wortel gaven ze hem als neus een ei van hun eigen kippen en kreeg hij een leuke snor van bamboeblaadjes.