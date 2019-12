Sinterklaas en zwarte pieten voeren twee shows op in De Corren Robby Dierickx

03 december 2019

10u56 0

Woensdagmiddag komen Sinterklaas en zwarte piet naar gemeenschapscentrum De Corren in Steenokkerzeel. Ze vertolken de hoofdrol in een spektakel voor alle kinderen van de gemeente. Door het enorme succes zijn er ook dit jaar twee voorstellingen: één om 13.30 en één om 16 uur. Beide shows zijn zo goed als uitverkocht. Elke voorstelling duurt anderhalf uur en aansluitend kunnen de kinderen nog even bij de Sint op de schoot.

Dit jaar denken Sinterklaas en zijn zwarte pieten aan het milieu, want hun chocolade en snoepgoed zitten niet verpakt in plastic zakjes. Daarom roepen ze de kinderen op om zelf een mandje, bakje of papieren zakje mee te nemen om al het lekkers in te steken.