Sint-Cajetanusschool opent geboortelijst: doe eens rioolbuis of regenwaterput cadeau Robby Dierickx

28 september 2020

15u06 0 Steenokkerzeel Een geboortelijst waarop je een rioolbuis, een isolatieplaat of klinkers aantreft: het is niet alledaags, maar in Perk hebben alle inwoners een uitnodiging gekregen om iets van de lijst te kopen. Het gaat om een idee van de Sint-Cajetanusschool, die volledig vernieuwd werd en op 1 september de deuren opende. “Hiermee hopen we de schuldenberg wat te verkleinen”, zegt de directie.

Negentien jaar hebben ze erop moeten wachten, maar op 1 september werd de vernieuwde Sint-Cajetanusschool in Perk geopend. In de tuin werd een nieuwbouw geplaatst, terwijl het afgeleefde klooster een forse renovatiebeurt kreeg. Een broodnodige ingreep, want enkele jaren geleden werd het gebouw afgekeurd door de onderwijsinspectie en dreigde de school te moeten sluiten.

Nu de werken afgerond zijn, gaat de school echter op zoek naar wat extra financiële middelen en daarvoor doet het een beroep op de hele Steenokkerzeelse deelgemeente. In alle brievenbussen werd afgelopen weekend immers een flyer met een link naar een geboortelijst gestoken. “Concreet kan iedereen iets van die lijst kopen”, zegt directrice Lieve Duthoo.

(Lees verder onder de foto)

“Het gaat om allerlei soorten bouwmaterialen en spullen voor de tuin. Het idee kwam er omdat we de laatste tijd heel wat moesten besparen en we hebben nu nog wat extra financiële hulp nodig om de laatste (schulden)berg te kunnen beklimmen. Normaal organiseren we een eetfestijn, maar dit schooljaar wilden we het eens over een andere boeg gooien – los van het coronavirus, trouwens. Door de flyers in de brievenbussen te steken, kunnen we werkelijk iedereen van Perk bereiken. En iedereen kent wel iemand die nauw verbonden is aan de school, dus we hopen dat onze actie een groot succes wordt.”