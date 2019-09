Sint-Cajetanusschool heeft na 19 jaar eindelijk nieuwbouw Robby Dierickx

02 september 2019

14u07 0 Steenokkerzeel Negentien jaar nadat de eerste plannen voor een nieuwbouw voor de Sint-Cajetanusschool in Perk gesmeed werden, hebben de leerlingen maandag hun intrek genomen in het nieuwe gebouw. Het afgeleefde kloostergebouw, dat vier jaar geleden door de inspectie afgekeurd werd wegens te onveilig, wordt dit schooljaar vernieuwd. Op 1 september 2020 moet de volledige school af zijn.

Jarenlang zat het dossier van de Sint-Cajetanusschool muurvast. Pas toen de inspectie vier jaar geleden liet weten dat de school zou moeten sluiten als er niet dringend gerenoveerd zou worden, volgde de doorbraak. In de tuin zette de gemeente een nieuwbouw met acht klaslokalen. Dat pand werd maandag officieel in gebruik genomen. De leerlingen van het tweede tot en met het zesde leerjaar kunnen er voortaan terecht. Het eerste leerjaar blijft voorlopig nog in de kleuterschool aan de overkant van de Tervuursesteenweg zitten.

Het afgeleefde kloostergebouw staat ondertussen leeg en wordt de komende maanden op kosten van schoolbestuur KOPS onder handen genomen. In het gebouw komen vier klassen en een refter. Op 1 september 2020 moeten ook die werken klaar zijn, zodat de volledige lagere school over nieuwe accommodatie beschikt. De kleuters blijven op hun vertrouwde locatie aan de andere kant van de steenweg.