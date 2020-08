Sellaerstraat vanaf 7 september volledig dicht voor tweede fase omgevingsaanleg Tilia Robby Dierickx

31 augustus 2020

08u45 0 Steenokkerzeel Op maandag 7 september start een aannemer met de tweede fase van de omgevingsaanleg van gemeenteschool Tilia in Melsbroek. Zeker tot begin november zal de Sellaerstraat onderbroken zijn.

In de eerste fase, die begin juli startte, werd de Thenaertsstraat onder handen genomen. Volgende week maandag verhuist de werf naar de Sellaersstraat. In de eerste weken voeren de nutsmaatschappijen er werken uit, nadien werkt de aannemer de rijweg en de parking af. Zeker tot begin november is er geen verkeer meer mogelijk in de Sellaersstraat. Ook de Thenaertsstraat blijft ontoegankelijk. De ingang van gemeenteschool Tilia kan alleen bereikt worden via de Van Asschestraat. De gemeente raadt iedereen aan om de omgeving te vermijden, zeker tijdens de schooluren.

De Lijn

Vanaf volgende week maandag zullen bussen van De Lijn een omleiding volgen via de Haachtsesteenweg en de Stationslaan. “De werken vingen aan in juli in de Thenaertsstraat en zitten op schema”, zegt schepen van Openbare Werken Wim Mombaerts (Klaver/N-VA). “Als alles goed gaat, zal dit project begin november volledig afgerond zijn.”