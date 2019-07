Samen 250 jaar getrouwd: vijf koppels vieren gouden bruiloft RDK

29 juli 2019

Groot feest afgelopen weekend in het gemeentehuis van Steenokkerzeel. Daar werden namelijk vijf koppels in de bloemetjes gezet omdat ze vijftig jaar getrouwd zijn. André Robrecht en Rita De Smedt stapten op 5 juli 1969 in het huwelijksbootje. Franciscus Pierco en Agnes Andries gaven elkaar op 11 juli 1969 hun jawoord, een dag later deden Charles Aché en Hilda Magits hetzelfde. Hugo Hofmans en Linda Elskens trouwden dan weer op 15 juli 1969 en Lucien Maes en Renilda Rasschaert beloofden elkaar op 26 juli 1969 eeuwige trouw.