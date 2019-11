Ruwbouw 32 serviceflats klaar: eerste bewoners in augustus welkom Robby Dierickx

14 november 2019

16u49 0 Steenokkerzeel De ruwbouwwerken van de 32 serviceflats en de commerciële ruimte die in de Mulslaan in Steenokkerzeel komen, zijn klaar. Als alles volgens plan verloopt, dan kunnen de eerste bewoners hun flat in augustus volgend jaar betreden.

Een jaar geleden werden de werken voor de bouw van 32 assistentiewoningen van bouwpromotor Lead aangevat. Vandaag is de ruwbouw klaar. “De werken moesten vooruitgaan omdat we slechts voor een beperkte periode een bouwkraan mochten plaatsen”, zegt Robrecht Keersmaekers van Lead. “De kraan stond namelijk vlakbij de aanvliegroute van de luchthaven van Zaventem, waardoor we een vergunning voor een korte tijd kregen. Maar inmiddels is de bouwkraan alweer weg.”

Opvallend: in de ruwbouw is ook al een groot deel van de technieken verwerkt. “Op die manier voorkomen we dat de verschillende aannemers van de technieken mekaar voor de voeten lopen”, aldus nog Keersmaekers. “De komende maanden wordt de gevel afgewerkt en volgt de rest van de werken. De oplevering is voor augustus volgend jaar gepland. De meeste van de verkochte serviceflats zullen ook meteen bewoond zijn. Daarnaast komt er ook een commerciële ruimte in het pand.”

Zodra het gebouw opgeleverd is, start de gemeente met de langverwachte heraanleg van de parking tussen het nieuwe complex, gemeenteschool Piramide en de bibliotheek. Die ligt er al jaren slecht bij, maar krijgt binnenkort eindelijk een structurele opknapbeurt.