Ruim 1 op 10 rijdt te snel bij snelheidscontrole op Haachtsesteenweg Robby Dierickx

04 augustus 2020

14u39

Bij een snelheidscontrole op de Haachtsesteenweg in Steenokkerzeel heeft de lokale politie KASTZE zondag 121 bestuurders geflitst. In totaal werden 1.089 voertuigen gecontroleerd. Met andere woorden: ruim 1 op de 10 bestuurders duwde het gaspedaal te diep in. Daarnaast deelden de agenten ook nog verschillende boetes uit voor het niet in orde zijn met de boorddocumenten, het rijden zonder rijbewijs op zak te hebben, inbreuken qua inschrijving, links rijden en het niet dragen van een veiligheidsgordel.