Ronny en Vivianne zoeken na 33 jaar overnemer voor café ’t Kliekske: “Na ruim drie decennia is het goed geweest” Robby Dierickx

10 januari 2020

11u33 0 Steenokkerzeel 33 jaar al staan Ronny De Caerlé (62) en Vivianne Van Bulck (65) in café ’t Kliekske in Steenokkerzeel, maar na de zomer zeggen ze hun toog vaarwel. Ronny, die zó gekend is om zijn prachtige snor dat er zelfs affiches van snorren in het café hangen, zoekt sinds begin deze week een overnemer. “Of die ook een snor moet hebben? Dat is geen must. De affiches zijn snel van de muur gehaald, hé (lacht).”

‘Over te nemen: café ’t Kliekske’: die affiche prijkt sinds enkele dagen aan de voordeur van de kroeg in de Wijckmansstraat aan de voet van de kerk van Steenokkerzeel. “Een beslissing die we eigenlijk vorig jaar al namen”, geeft uitbater Ronny De Caerlé toe. Samen met zijn vrouw Vivianne Van Bulck staat hij al 33 jaar achter de toog van het volkse café. “Als je het ruim drie decennia doet en je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebt, dan is het tijd om te stoppen. Ik geef toe dat het met pijn in het hart is, want we zullen de klanten ontzettend hard missen. Maar dit is nu eenmaal het leven.”

Afscheidsfeest

Toch zullen de vaste klanten het koppel nog negen maanden achter de toog zien staan, want pas in september gaan de tapkranen dicht. “Vinden we voordien al een overnemer, dan zal hij of zij nog even geduld moeten hebben om pintjes te tappen, want ons afscheidsfeest staat pas na de zomer gepland (lacht)”, aldus nog Ronny De Caerlé, die na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 voor het eerst gemeenteraadslid werd voor meerderheidspartij Klaver/N-VA. “Met dat feest willen we al onze klanten bedanken voor wat ze ons al die jaren gegeven hebben. Sommigen komen hier al sinds onze eerste dag. Het sociale contact met de klanten zal ik ongetwijfeld het meeste missen.”

Ronny is niet alleen bekend om zijn tapkunsten, maar vooral om zijn prachtige snor. “Die heb ik al sinds mijn twintigste”, klinkt het oprecht fier. Het exemplaar kreeg zelfs een plekje in het café. Aan de muur hangen namelijk verschillende affiches van snorren. “Of de opvolger ook een snor moet hebben? Dat is geen verplichting. De affiches zijn snel van de muur gehaald, hé (lacht).”

Sociaal karakter

De vaste klanten mogen dan wel begrip hebben voor de beslissing van Ronny en Vivianne om er in september mee te stoppen, toch vinden ze het vooral triestig nieuws. “Ik kom hier al sinds de beginjaren van het koppel”, zegt de 62-jarige Eric Vangrunderbeek. “Ronny ken ik dan ook al uit mijn tienerjaren. Hij heeft alles wat een cafébaas moet hebben: een sociaal karakter en hij kan over alles meepraten. Of het nu over voetbal, wielrennen of politiek gaat: van alles is hij op de hoogte. Het staat vast dat we hem en Vivianne heel hard zullen missen.”

33 jaar lang 6 dagen per week – waaronder ook op beide weekenddagen – werken, dat had zo zijn gevolgen voor de vrije tijd van het koppel. “Als cafébaas moet je aanvaarden dat je bepaalde hobby’s moet opgeven, maar dat zullen we na september wel inhalen. We verhuizen immers naar de zee. Maar ik zal onze klanten meteen geruststellen: we keren nog regelmatig terug naar Steenokkerzeel, hoor. Mijn moeder woont hier nog, dus we zullen haar vaak een bezoekje brengen”, besluit Ronny De Caerlé.