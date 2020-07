Rechter wil meer duidelijkheid over vechtpartij op oudjaar Wouter Hertogs

13 juli 2020

10u48 0 Steenokkerzeel In een dossier rond slagen en verwondingen op een eindejaarsfeest in Steenokkerzeel anderhalf jaar geleden is nog geen uitspraak gedaan. De rechtbank wil eerst een resem getuigen laten ondervragen alvorens het dossier te beoordelen.

Het slachtoffer had de beklaagde op 31 december 2018 opgezocht tijdens een feest in een feestzaal in Steenokkerzeel. “Hij had even daarvoor een vriend van mij geslagen en ik confronteerde hem hiermee”, klonk het ter zitting. Volgens het slachtoffer, hierin gevolgd door het parket, haalde de man hierop uit en trof hij het slachtoffer met een vuistslag op de mond. Ter zitting ontkende hij dit echter formeel. “Hij (het slachtoffer red.) was ladderzat en viel iedereen lastig. Hij is dan ook buitengezet. Hij kwam mij ook lastigvallen omdat ik met een vriendin van hem sprak. Maar ik heb geen slag gegeven.” Het parket geloofde dit niet en had een werkstraf van 120 uur gevorderd.