Politiezone Kastze waarschuwt voor valse inspecteurs SHVM

09 april 2020

12u47 14 Steenokkerzeel De politiezone Kastze (Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst) waarschuwt haar burgers voor personen die zich uitgeven als inspecteurs van politie, nadat de zone een klacht ontving over twee jongemannen die een bestuurder controleerden op de reden van zijn verplaatsing in het kader van de coronamaatregelen.

De politiezone Kastze kreeg recent een melding binnen van een persoon die tegengehouden werd in Steenokkerzeel door twee jongemannen die verklaarden inspecteurs van politie te zijn. Het duo verzocht de man zijn wagen aan de kant te zetten en vroegen hem om de reden van zijn verplaatsing. Volgens woordvoerder van de politiezone Kastze Filip Van Steenbergen vroegen de jongemannen de bestuurder niet om geld.

“We hebben maar een melding ontvangen, maar we vonden het belangrijk om dit even mee te delen aangezien er zich een soortgelijk feit heeft voorgedaan in Huldenberg”, zegt Van Steenbergen. “Daar diende een man 165 euro te betalen aan valse agenten.”

“Personen die tegengehouden worden mogen altijd vragen naar een dienstkaart van die agent. Ook willen we benadrukken dat de politie nooit om cash geld vraagt”, besluit Van Steenbruggen.