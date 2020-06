Politie zoekt vermiste man (75) Stephanie Romans

19 juni 2020

15u55 0 Steenokkerzeel De politie van Steenokkerzeel vraagt het publiek om uit te kijken naar de 75-jarige Axel Hanson. Hij werd gisteren rond 15 uur voor het laatst gezien in de Steenwagenstraat in Steenokkerzeel. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Axel is 1,50 meter lang en slank gebouwd. Hij is kalend met achteraan het hoofd grijs-wit haar en draagt een bril.

Verward

Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een marine blauwe broek, een grijs hemd, bruine pull en bruine schoenen. Axel kan verward overkomen.

Heeft u Axel sinds zijn verdwijning nog gezien? Of weet u waar hij is? Neem dan contact op met de politie via het gratis nummer 0800/30 300.