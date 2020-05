Politie pakt verwarde illegaal op die in drie woningen inbrak Robby Dierickx

27 mei 2020

De lokale politie KASTZE (Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst) heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een inbreker geklist. De man, die illegaal in ons land verblijft, werd gekoppeld aan drie inbraken: twee in de Wambeekstraat en één in Vlierke in Steenokkerzeel. Bij zijn arrestatie liet de man een verwarde indruk na. Hij kon evenwel zonder problemen in de boeien geslagen worden. De dief werd verhoord en er werd een dossier opgesteld voor de dienst Vreemdelingenzaken aangezien de man illegaal in ons land verblijft.