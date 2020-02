Polidor en Anna vieren gouden bruiloft Robby Dierickx

03 februari 2020

Polidor Poels en Anna Dewinter hebben onlangs hun gouden bruiloft op het gemeentehuis van Steenokkerzeel gevierd. Ze stapten vijftig jaar geleden in het huwelijksbootje en kregen twee dochters. Nadien kwamen er ook een kleindochter en een kleinzoon.

Polidor was jarenlang landbouwer, maar ging nadien als wegenwerker aan de slag. Zijn professionele carrière sloot hij als onderhoudsman in het MS Center in Melsbroek af. In datzelfde ziekenhuis was ook zijn vrouw Anna actief.

Tegenwoordig is het koppel nog heel actief. Zo werken ze regelmatig in de tuin, gaan ze graag met de hond wandelen en deinzen ze niet terug om allerlei klusjes te doen. Samen zijn ze ook lid van Okra, terwijl Anna ook aangesloten is bij Samana.