Petitie al 400 keer getekend en straten hangen vol affiches: frituur die moet sluiten na klacht buur krijgt steun van het hele dorp Robby Dierickx

23 september 2019

16u46 1 Steenokkerzeel De plotse sluiting van frituur Fritaliaan was afgelopen weekend hét gespreksonderwerp in het Vlaams-Brabantse Melsbroek. Het enige frietkot van het dorp moest vorige week de deuren sluiten na een klacht van een buur. Een petitie telt inmiddels al 400 handtekeningen en het dorp hangt vol met affiches om de uitbaters te steunen. “Wees er maar zeker van: we komen terug”, zegt Angelo Bottiglieri.

Enkele honderden mensen zakten zondagmiddag naar frituur Fritaliaan in de Luitenant Philippartstraat in Melsbroek af. Niet om frietjes te komen eten – de frituur is immers sinds begin vorige week tijdelijk gesloten na een klacht van een buur over geluids- en geurhinder, wildplassers én parkeerproblemen – maar wel om een petitie te ondertekenen en uitbaters Angelo en Renato Bottiglieri zo een hart onder de riem te steken. “De petitie kwam er op vraag van tientallen klanten”, aldus Angelo. “We riepen iedereen via sociale media op om massaal naar onze frituur te komen in de hoop zo veel mogelijk handtekeningen te kunnen verzamelen. Dat de teller momenteel op ruim vierhonderd staat, is ongelooflijk. De steun van de klanten doet ons bijzonder veel deugd.”

Kleine moeite

Maar niet alleen via een petitie willen de buren en klanten de broers een hart onder de riem steken, ook met affiches uiten ze hun ongenoegen over het feit dat de frituur tijdelijk dicht moet. Het initiatief van de affiches komt van buurvrouw Karin Logist. “De broers hebben zoveel moeite gedaan om een eigen zaak te openen in een gemeente waarin amper handels- en horecazaken zijn, en worden nu plots met hun rug tegen de muur gezet”, klinkt het. “Het was dan ook een kleine moeite om met een affichecampagne te starten.”

De broers hebben zoveel moeite gedaan om een eigen zaak te openen in een gemeente waarin amper handels- en horecazaken zijn, en worden nu plots met hun rug tegen de muur gezet Buurvrouw Karin Logist

Bij takeldienst Dierickx langs de Haachtsesteenweg in Melsbroek hangt een groot deel van de gevel vol met affiches en zelfs een Italiaanse vlag. “We vinden het vreselijk wat de broers momenteel meemaken”, zegt zaakvoerder Franck Dierickx. “In Melsbroek verdween de voorbije jaren de ene handelszaak na de andere. We waren dan ook zeer tevreden dat twee jonge broers het waagden om een frituur te openen. Met hun zaak brachten ze opnieuw leven in het dorp. Zelf waren we ook klant bij de Fritaliaan. Het is onbegrijpelijk dat één buur ervoor kan zorgen dat zo’n zaak de deuren moet sluiten. Door onze gevel vol te hangen met affiches en de Italiaanse én Belgische vlag tonen we dat we de twee broers volop steunen. We hopen dan ook dat ze hun frituur snel kunnen heropenen.”

Angelo en Renato voelen zich alvast gesterkt door de massale steun uit de buurt. “Binnenkort zullen we uitgenodigd worden door de provincie om een hoorzitting bij te wonen”, aldus nog Angelo. “Met de petitie zullen we duidelijk maken dat het dorp wil dat we terugkeren. De buurt mag er gerust in zijn: we keren zeker terug.”

Geopend zonder vergunning

Bij de provincie laat men weten dat de klacht over overlast de komende weken grondig onderzocht zal worden. De deputatie moet zich binnen de zestig dagen ten gronde uitspreken. Die termijn kan één keer met zestig dagen verlengd worden. “De uitbaters openden hun frituur in april echter wel zonder vergunning”, luidt het bij de provincie. “Pas op 1 juli verleende het schepencollege een vergunning, waarna de beslissing dertig dagen uit moest hangen. De uitbaters hadden hun frituur pas na die termijn mogen openen. In die periode van dertig dagen diende de buur een klacht in. De klacht gaat echter niet over de vergunning, wel over overlast.”

Volgens burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA) viel de uitbating onder het vrijstellingsbesluit van de Vlaamse regering. “Daardoor mochten de uitbaters wel degelijk vanaf april frieten bakken op voorwaarde dat ze een definitieve vergunning aanvragen, wat hier ook gebeurde. Indien er geen klacht was geweest, hadden de uitbaters op 17 augustus hun definitieve vergunning gekregen.”

De bewuste buur was ook maandag niet bereikbaar voor commentaar.

LEES OOK: Friturist moet na amper 5 maanden sluiten na klacht buur: “Zijn familie kwam hier frietjes halen, maar heeft nooit geklaagd”