Pasfoto kan je voortaan gewoon in gemeentehuis maken RDK

31 oktober 2019

08u45 2 Steenokkerzeel Inwoners van Steenokkerzeel die een pasfoto voor een identiteitskaart, reispas of rijbewijs nodig hebben, kunnen die foto voortaan in het gemeentehuis laten maken.

De gemeente plaatste er immers een fotocabine in de inkomhal. Tijdens de openingsuren is de fotocabine toegankelijk. Voor 6 euro krijg je een set van zes pasfoto’s. Je kan zowel cash als met bankcontact betalen. De fotocabine is toegankelijk voor rolstoelgebruikers, maar niet voor baby’s en kleine kinderen.