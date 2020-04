Paradise City verlengt tickets met twee jaar na annulatie van zesde editie omwille van het coronavirus Margo Koekoekx Robby Dierickx

15 april 2020

19u59 0 Steenokkerzeel De kogel is door de kerk. Door de beslissing om alle festivals tot 31 augustus 2020 af te lassen, moet ook Paradise City annuleren. Wie al tickets aankocht: niet getreurd, ze zijn geldig de komende twee jaren.

Ze hebben de enige juiste beslissing genomen. Het is jammer maar gezondheid gaat voor Dimitri Verschueren

“We zaten een maand in het ongewisse maar ze hebben de enige juiste beslissing genomen. Het is jammer maar gezondheid gaat voor. We staan volledig achter de nieuwe maatregel”, zegt organisator Dimitri Verschueren.

“Het is jammer van al het werk dat al in de organisatie van het festival kroop, maar wij zien het als een kans om nog gedetailleerder te werken voor de editie van volgend jaar”, aldus Verschueren. Ze hebben al een nieuwe datum voor de editie van volgend jaar. Wie graag wil gaan stipt het weekend van vrijdag 25 juni tot zondag 27 juni best aan in het agenda.

In de mate van het mogelijke schuiven ze de line-up naar volgend jaar. “We waren echt fier op de line-up die we samenstelden en deze deed de voorverkoop al goed draaien. Voor zover het past in de agenda’s van de artiesten plannen we hen gewoon opnieuw in.”

Van 20.000 naar 33.000 tickets

De vibe zat zo goed bij de organisatie en ze gingen een prachtige zesde editie tegemoet maar daar besliste virus COVID-19 anders over. De festivalgangers kunnen in elk geval volgend jaar genieten van een nieuw foodterrein, een dubbel zo grote camping en een nieuwe inplanting van het festivalterrein. Dit jaar stonden geen 20.000 maar 33.000 tickets klaar om verkocht te worden. “Het zag er naar uit dat de drie dagen volledig uitverkocht zouden zijn als we afgaan op de cijfers van de voorverkoop. Vorig jaar verkochten we enkel zaterdag volledig uit. We kijken in elk geval uit naar volgende zomer en willen van de situatie gebruik maken ons festival nog beter voor te bereiden”, klinkt het vastberaden bij Dimitri Verschueren.

Wie eerder al een ticket kocht heeft de mogelijkheid om dat te valideren tijdens het Paradise City 2021 of Paradise City 2022.