Paradise City lokt 21.500 bezoekers SZM

08 juli 2019

12u16 1 Steenokkerzeel Paradise City in Perk is de nieuwe hype. Het muziekfestival is vooral gekenmerkt door hun milieuvriendelijk beleid. Afgelopen weekend kon het festival op drie dagen 21.500 elektronische muziekliefhebbers lokken.

Aan het Kasteel de Ribaucourt in Perk, een deelgemeente van Steenokkerzeel in Vlaams-Brabant, vierde Paradise City hun vijfde verjaardag. Het driedaagse festival lokte in totaal 21.500 bezoekers. Vorig jaar waren dat er 18.000 en twee jaar geleden 12.500. “We blijven trouw aan het concept van de start in 2015: een mix van de beste elektronische muziek en een zo beperkt mogelijke ecologische voetafdruk”, zeggen de organisatoren.

Groen

Dit jaar had het festival een vierde podium waarop 65 artiesten hebben opgetreden. Omdat Paradise City meer dj’s dan livebands strikt, heeft het ook meer een open-air vibe dan een echt festival.

Naast de elektronische stempel steekt het festival ook uit door hun lage ecologische voetafdruk. Hierdoor worden ze gezien als het meest ecologische festival van het land. Er werd ecologisch bier geschonken in 147.000 herbruikbare bekers, 10.000 draagbare asbakken werden verdeeld, de podia waren van gerecycleerd materiaal en daarnaast was er ook nauwelijks vlees te bespeuren in de foodtrucks.