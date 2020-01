Paradise City bekroond tot één van duurzaamste festivals ter wereld Robby Dierickx

17 januari 2020

17u28 0 Steenokkerzeel Het festival Paradise City, dat elk jaar in juni in het Vlaams-Brabantse Perk bij Steenokkerzeel plaatsvindt, is vandaag bekroond tot één van de duurzaamste festivals ter wereld. “Het is bijzonder fijn om deze erkenning te krijgen, maar hier stopt het niet. We willen elk jaar nóg duurzamer worden”, zegt organisator Gilles De Decker.

Het elektronische festival Paradise City is komende zomer aan zijn zesde editie toe en werd in het verleden al meermaals bekroond om haar ecologisch karakter. Het festival, dat elk jaar op het fabelachtige kasteeldomein Ribaucourt in Perk georganiseerd wordt, heeft vrijdag echter de hoogste onderscheiding in de jaarlijkse ‘A Greener Festival Awards’ gekregen. De non-profitorganisatie A Greener Festival reikt die prijzen uit aan de meest duurzame festivals ter wereld. In totaal werden 37 festivals, verspreid over 15 landen, in de bloemetjes gezet. Behalve Paradise City kregen nog vijf andere festivals de hoogste onderscheiding: het Engelse Cambridge Folk Festival, DGTL Festival in Nederland, Green Gathering uit de UK, het Noorse Øya Festival en We Love Green in Frankrijk.

Blijven verduurzamen

Gilles De Decker, die Paradise City samen met Dimitri Verschueren organiseert, is in de wolken met de hoogste onderscheiding. “Al van bij de eerste editie in 2015 zetten wij ons in om de ecologische voetafdruk van Paradise City te minimaliseren”, klinkt het. “Dat kost ons op diverse vlakken erg veel inspanning en is niet altijd evident. Het is daarom fijn om deze erkenning te krijgen. Dat betekent echter niet dat we nu op onze lauweren kunnen rusten. Er is immers nog werk aan de winkel en wij zullen ook in de toekomst blijven streven naar het verder verduurzamen van ons festival.”

Op 3 maart strijdt Paradise City opnieuw voor een belangrijke prijs, want in Londen worden die avond de ‘International Greener Festival Awards’, de Oscars voor duurzame festivals, georganiseerd.

Paradise City vindt dit jaar op 26, 27 en 28 juni plaats. De ticketverkoop start woensdag op 5 februari.