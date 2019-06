Oversteekplaats Lutgardisstraat wordt veiliger gemaakt RDK

03 juni 2019

De oversteekplaats in de Lutgardisstraat in Perk krijgt deze week een make-over. Een aannemer start donderdag met de werken in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer. De klinkers van de bestaande oversteekplaats worden opgebroken en in de plaats komt een asfaltstrook. Daarop worden de wegmarkeringen aangebracht. Bedoeling hiervan is de oversteekplaats beter en langer zichtbaarder te maken waardoor ze ook veiliger wordt. Als gevolg van de werken wordt de Lutgardisstraat afgesloten van donderdag 6 tot en met vrijdag 7 juni. Er wordt een omleiding ingevoerd via de Vilvoordsesteenweg, de Marselaerestraat, de Sint-Annastraat en de Driesstraat.