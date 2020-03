Opnieuw ongeval aan beruchte bocht Wouter Hertogs

01 maart 2020

12u04 1 Steenokkerzeel De beruchtste bocht van Steenokkerzeel mag nog eens een nieuwe ongevallen aan het rijtje toevoegen.

Vrijdagavond ging omstreeks 16 uur een wagen uit de bocht op de Kortenbergsesteenweg, om vlak naast een woning tot stilstand te komen. De chauffeur raakte hierbij lichtgewond. Hoewel het al even geleden was dat er een auto uit de bocht vloog blijft de bocht uiterst gevaarlijk. In 2018 gebeurden er op 1 avond zelfs twee ongevallen.