Opnieuw bushokje aan diggelen geslagen langs Tervuursesteenweg Robby Dierickx

28 juli 2020

09u04 0 Steenokkerzeel Een half jaar nadat Een half jaar nadat twee bushokjes vernield werden op de Tervuursesteenweg in Perk hebben vandalen afgelopen weekend opnieuw een bushokje ernstig beschadigd. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen beide feiten.

“Het was een fietser die de schade aan het bushokje op de Tervuursesteenweg ter hoogte van de Molenstraat in Perk opmerkte”, zegt waarnemend burgemeester Wim Mombaerts (Klaver/N-VA). “Een groot raam werd aan diggelen geslagen. De glasscherven waren een vervelende hindernis voor de zwakke weggebruiker. De gemeentedienst heeft zondag alles onmiddellijk opgeruimd.”

Het is echter al de tweede keer in een half jaar tijd dat vandalen zich uitleven op bushokjes op die locatie. In januari werden de ramen van twee pas geplaatste hokjes ook al vernield. “We weten niet of er een verband is tussen deze twee feiten”, aldus nog Mombaerts. “We betreuren dat zoiets gebeurt. Het is onaanvaardbaar en getuigt van weinig respect.”

De gemeente deed een melding bij de politie en roept eventuele getuigen op om zich kenbaar te maken.