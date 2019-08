Oplichters vragen sponsorgeld in naam van Chiro RDK

30 augustus 2019

15u08

Enkele oplichters zijn de voorbije dagen van deur tot deur gegaan in de naam van Chiro Steenokkerzeel. De oplichters vroegen sponsorgeld om de Chirobeweging te steunen, maar hebben niets met de vereniging te maken. De leiding van de jeugdbeweging laat weten dat er momenteel geen leden de ronde doen om sponsorgeld te vragen. “Wij willen iedereen er ook op wijzen dat indien wij voor sponsoring of verkoop rondgaan we altijd ons volledig Chiro-uniform dragen en dat er steeds iemand van de leiding aanwezig is die je kan herkennen aan de blauwe trui”, aldus de leiding. “Bovendien hebben we voor sponsoring ook altijd een officieel papier met voorwaarden mee. Let dus op voor de oplichters.”