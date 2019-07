Oplichters doen zich voor als scoutsleden WHW/RDK

04 juli 2019

16u40 0 Steenokkerzeel Twee Brusselse jongeren zijn opgepakt omdat ze zich voordeden als scoutsleden die geld inzamelden voor een goed doel.

Twee jongeren gingen vandaag van deur tot deur in Steenokkerzeel. In naam van de scouts Sint-Lutgardis vroegen ze geld voor het goede doel. Meerdere mensen toonden hun goed hart en gaven 5 euro. Dit kwam de scouts ter ore die vervolgens een bericht op facebook plaatsten. “De zomer is volop bezig en wij treffen de eerste voorbereidingen voor het kamp. Wij houden ons deze periode dus niet bezig met de deur aan deur verkoop van koekjes, moesten jullie toch scouts aan de deur krijgen die uit onze naam verkopen dan zijn dit oplichters”, waarschuwden ze. Uiteindelijk kon met behulp van de gedupeerden en de scouts uiteindelijk de daders vatten.