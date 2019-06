Ons land op weg naar nieuw record regeringsvorming? Restaurant koppelt wedstrijd aan onderhandelingen Klanten Triskel moeten gokken wat de waterstand is op dag dat regering gevormd wordt Robby Dierickx

16u24 1 Steenokkerzeel Breken we het record van 2011 – toen we 541 dagen zonder federale regering zaten – of verloopt de regeringsvorming dit jaar toch wat vlotter? Wie zich aan een gokje wil wagen, moet in restaurant Triskel in Perk zijn. Onder het motto ‘hoeveel water moet er naar de zee vloeien alvorens we een regering hebben’ kunnen klanten gissen welk getal er op de waterteller staat op de dag dat we de nieuwe premier kennen.

Wallonië links, Vlaanderen centrumrechts en rechts: dat de federale verkiezingen van 26 mei voor een haast onmogelijke regeringsvorming gezorgd hebben, is wellicht niemand ontgaan. Inmiddels heeft Koning Filip de partijvoorzitters over de vloer gekregen en heeft hij met Didier Reynders (MR) en Johan Vande Lanotte (sp.a) twee informateurs aangesteld in de hoop een nieuwe formatiecrisis te voorkomen. Of dat zal lukken, is maar zeer de vraag. Voor Rudi Geevels (53), al 11 jaar uitbater van restaurant Triskel in Perk, hét sein om opnieuw een wedstrijd aan de regeringsformatie te koppelen.

Witte rook

Dat deed hij namelijk ook al in 2011, toen ons land maar liefst 541 dagen moest wachten op de vorming van een federale regering. “Toen moesten klanten een gokje wagen op de datum waarop de regering gevormd zou zijn”, doet de restaurantuitbater het verhaal. “Op dag 530 en 200 deelnames later zetten we de actie stop en uiteindelijk kwam er enkele dagen later toch witte rook. Tien klanten hadden toen de juiste datum (6 december 2001, red.) ingevuld en kregen een prijs overhandigd. Omdat de kaarten nu opnieuw bijzonder moeilijk liggen, is het tijd om een nieuwe wedstrijd te lanceren. In de politiek serieuze tijden mag het toch eens plezant zijn, niet? (lacht)”

In tegenstelling tot acht jaar geleden moeten de klanten nu niet op de datum gokken, maar wel op de cijfertjes op de watermeter van het restaurant. “Want ik vraag me af hoeveel water er nu opnieuw naar de zee zal moeten vloeien alvorens ons land een nieuwe regering heeft”, legt Rudi Geevels de actie uit. “Vanaf woensdag 5 juni krijgen al mijn klanten een maand lang bij hun rekening een invulstrookje waarop de waterstand van woensdag 29 mei vermeld staat. Onderaan zullen ze een gokje kunnen wagen op de exacte meterstand op de dag dat de regering gevormd wordt. De pakweg vijf klanten die er het dichtste bij zijn, winnen een prijs. Daarnaast heb ik voor hen nog een verrassing in petto.”

Nieuwe verkiezingen?

Ondertussen hebben onder meer CD&V’er Eric Van Rompuy en Marc Uyttendaele, professor en advocaat Grondwettelijk Recht en echtgenoot van PS-politica Laurette Onkelinx, al gepleit voor nieuwe verkiezingen. Als het zover zou komen, dan heeft Rudi Geevels al een oplossing. “Dan gaan de prijzen automatisch naar de deelnemers die de hoogste – weliswaar realistische – gok gewaagd hebben.” Of de uitbater zelf een gokje wil wagen? “Neen, toch niet. Ik wil mijn klanten niet in de juiste richting sturen (lacht).”