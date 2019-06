Ondanks valpartij kunnen vijf regiogenoten hun Tour de France toch verder zetten Robby Dierickx

10u01 0 Steenokkerzeel Alain Peleman uit Perk, Eric Moens uit Machelen, Thierry Debrier uit Zemst, Patrick Moens uit Machelen en Stéphane Vandamme uit Meise zijn donderdagochtend dan toch op de fiets gesprongen in Sint-Pieters-Woluwe. Drie van de vijf vrienden die woensdag aan hun Tour de France van 1969 begonnen, kwamen tijdens de eerste rit al ten val, waardoor het onzeker was of ze donderdag konden starten.

“Maar na een nachtje slapen zijn we toch voldoende gerecupereerd”, laat Alain Peleman weten. “Gelukkig is het vandaag beter weer dan woensdag, toen we drie uur lang in de gietende regen moesten fietsen.” Tijdens de tweede etappe rijden de vijf van Sint-Pieters-Woluwe naar het Nederlandse Maastricht. Onderweg krijgen ze de steun van enkele kameraden.

Alain, Eric, Thierry, Patrick en Stéphane leggen de komende drie weken maar liefst 4.117 kilometer af. Exact vijftig jaar nadat Eddy Merckx zijn eerste Tour de France won, willen de vijf namelijk exact dezelfde Ronde van Frankrijk uitrijden. De opbrengst gaat naar drie goede doelen: Kom op tegen Kanker, het Centrum ter preventie van zelfdoding en de Alzheimerliga Vlaanderen. Wie wilt, kan centjes storten om zo toegang te krijgen tot de blog van de vijf fietsers. Meer info op https://www.copainsduvelo.be/.