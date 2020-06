Ondanks protest moet 200 jaar oud klooster toch tegen de vlakte voor uitbreiding MS Center, buurt en heemkring willen beslissing aanvechten Robby Dierickx

12u47 0 Steenokkerzeel Het tweehonderd jaar oude Ursulinenklooster in Melsbroek moet dan toch tegen de vlakte. Ondanks hevig protest van bijna zeshonderd inwoners heeft de gemeente het MS Center groen licht gegeven om het pand te slopen. Het MS Center wil de site in Melsbroek namelijk uitbreiden. De buurt en de heemkring overwegen in beroep te gaan.

Al bijna tien jaar heeft het MS Center plannen om haar ziekenhuis in Melsbroek te vernieuwen. Het gebouw is afgeleefd en is dringend aan vervanging toe. In de nieuwbouw zal het aantal kamers dalen van 120 naar 104, al zullen alle kamers wel een eigen badkamer hebben. Daarnaast komen er ook een psychiatrisch verzorgingstehuis met 66 bedden en 18 assistentiewoningen. Om die plannen te realiseren, moet het Ursulinenklooster echter wijken.

En net dat stoot de buurt tegen de borst. Enkele bewoners hebben ondertussen het actiecomité ‘Ode aan een stukje Melsbroek’ opgericht en wisten met een petitie al zeshonderd inwoners van Melsbroek achter zich te scharen. Maar nu heeft het schepencollege van Steenokkerzeel toch beslist dat het Ursulinenklooster en de kapel afgebroken mogen worden. De authentieke glasramen en de toren van de kapel moeten echter bewaard blijven en moeten deel uitmaken van het nieuwe project.

Het Ursulinenklooster is met zijn langgerekte witte gevel al tweehonderd jaar beeldbepalend voor de dorpskern van Melsbroek. Bovendien heeft het Agentschap Onroerend Erfgoed in 2011 nog gezegd dat het klooster en de kapel niet gesloopt mogen worden Nele Vanderhulst

Pleister

Het actiecomité is woedend dat het klooster mag verdwijnen. “Het Ursulinenklooster is met zijn langgerekte witte gevel al tweehonderd jaar beeldbepalend voor de dorpskern van Melsbroek”, zegt Nele Vanderhulst. “Bovendien heeft het gebouw enige erfgoedwaarde. Zo heeft het Agentschap Onroerend Erfgoed in 2011 nog gezegd dat het klooster en de kapel niet gesloopt mogen worden. Uit geen enkel document blijkt dat het agentschap die mening ondertussen heeft herzien. Dat de glasramen en de toren in het nieuwe project verwerkt moeten worden, is maar een pleister op een houten been.”

Ook Heemkring Ter Ham is niet tevreden met de sloopplannen. “De beslissing om zo'n waardevol erfgoed te laten slopen, illustreert pijnlijk hoe zwak het erfgoed beschermd is en hoe groot de nood is aan een gemeentelijk erfgoedbeleid”, reageert voorzitter Daan Vanderhulst. “De inventarislijst van waardevol bouwkundig erfgoed in de gemeente Steenokkerzeel wordt steeds korter.”

Onroerend Erfgoed heeft geen advies uitgebracht, waardoor we van een gunstig advies kunnen uitgaan Burgemeester Kurt Ryon

Duurder

Burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA) verdedigt de beslissing. “Elk gebouw heeft erfgoedwaarde, maar het klooster is niet beschermd. In een advies van de provinciale omgevingsvergunningscommissie staat dat Onroerend Erfgoed geen advies heeft uitgebracht, waardoor we van een gunstig advies kunnen uitgaan. Het pand renoveren, was voor het MS Center financieel gezien geen optie. De werken zouden dan een pak duurder worden.”

Zowel het actiecomité als de heemkring bekijken nog welke stappen ze kunnen ondernemen. De werken zouden volgend jaar starten.