Omgevingsaanleg gemeenteschool Tilia ‘on hold’ door coronavirus Robby Dierickx

30 maart 2020

10u20 1 Steenokkerzeel De omgevingswerken rond gemeenteschool Tilia in Melsbroek hadden maandag moeten starten, maar door het coronavirus worden die werken voor onbepaalde tijd uitgesteld. Ze hadden normaal op 1 september afgerond moeten worden, maar het is onduidelijk of die termijn nog gehaald zal worden.

Eerder dit jaar werd de voormalige bibliotheek in de Sellaerstraat in Melsbroek afgebroken, zodat vandaag het startschot van de omgevingswerken rond Tilia gegeven kon worden. Er komt onder meer een autovrij pleintje in de Sellaerstraat, er wordt een nieuw wegdek aangelegd en de afsluiting van de Thenaertsstraat zal alles veiliger maken. Maar door het coronavirus wordt er momenteel niet gewerkt. “Verschillende aannemers hebben beslist om tijdelijk niet te werken om de verspreiding van het virus tegen te gaan”, zegt Steenokkerzeels schepen van Openbare Werken Wim Mombaerts (Klaver/N-VA). “Wanneer de werf opgestart kan worden, weten we momenteel nog niet.”

De gemeente hoopte de werken tegen 1 september rond te krijgen, maar het is koffiedik kijken of die termijn gehaald zal worden. “Als er binnen twee weken gewerkt kan worden, zal het nog lukken”, aldus de schepen. “Liggen de werken nog een maand stil, dan wordt het moeilijk.”

Doordat er momenteel niet gewerkt wordt, valt de geplande omleiding voor de bussen van De Lijn voorlopig weg.