OCMW en diensten Welzijn en Vrije Tijd verhuizen naar gemeentehuis RDK

17 oktober 2019

Nu de renovatiewerken aan het gemeentehuis van Steenokkerzeel bijna rond zijn, verhuizen het OCMW en de diensten Welzijn en Vrije Tijd van het Sociaal Huis naar het gemeentehuis.

Donderdag werd de verhuis van de dienst Vrije Tijd ingezet. Vorige week gebeurde hetzelfde al met het OCMW en de dienst Welzijn. Die twee laatste zijn sinds maandag terug te vinden in het gemeentehuis. Vanaf volgende week maandag is ook de dienst Vrije Tijd daar aan de slag. Tot dan is de dienst telefonisch niet bereikbaar.