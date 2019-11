Nu zondag 41ste Kinderlichtstoet in centrum RDK

06 november 2019

In het centrum van Melsbroek vindt komende zondag 10 november de 41ste editie van de Sint-Maarten Kinderlichtstoet plaats. De stoet vertrekt om 19 uur aan de Chirolokalen in de Kerkstraat in de Steenokkerzeelse deelgemeente en trekt naar de kloosterweide. Daar staan tal van activiteiten op het programma. Blikvanger is uiteraard het aansteken van het kampvuur, het Groot Mettekesvie. Wie honger heeft, kan er smullen van het traditionele haantje op een spaantje of een broodje pens. Daarnaast zijn er koude en warme dranken. Er worden bekende kinderliedjes gezongen en muziekgroep Op’t Goevallend Oeit zorgt voor de nodige ambiance.