Nu ook tachtig kunstnesten voor zwaluwen in Melsbroek: grote verhuisoperatie op luchthaven kan nu echt starten Robby Dierickx

18 april 2020

Nadat eerder in Zaventem al tachtig kunstnesten en een zwaluwtil geplaatst werden, worden zwaluwen nu ook naar de sportzaal van gemeenteschool Tilia in Melsbroek gelokt. De luchtacrobaten leven al jaren op Brussels Airport, maar moeten daar nu voor hun eigen veiligheid en voor die van het vliegverkeer weg. De verhuisoperatie zal enkele jaren in beslag nemen.

Op de luchthaven van Zaventem wonen al ettelijke jaren twee kolonies van telkens zestig tot tachtig zwaluwen. Hun lievelingsplek: de overstekende daken van de brandweerkazernes. Maar vogels en vliegtuigen zijn geen goede combinatie. Zo kunnen de zwaluwen in de motoren terechtkomen. Daarom werd beslist om een grote zwaluwverhuisoperatie op poten te zetten. Vorig jaar al werden in Zaventem zestig kunstnesten onder dakgoten van verschillende bedrijven en woningen geplaatst. In maart dit jaar kwamen er ook kunstnesten onder het viaduct op de A201 richting de luchthaven en werd er ook een zwaluwtil gebouwd.

Coronavirus

Bedoeling was om gelijktijdig ook kunstnesten aan de sportzaal van gemeenteschool Tilia in Melsbroek te bouwen, maar door het coronavirus werden die werken tijdelijk uitgesteld. Tot afgelopen week, want inmiddels werden ook daar zestig kunstnesten aan de gevel gehangen. “Uiteraard vinden we de zwaluwenpopulatie erg belangrijk, maar de luchthaven is geen veilige plaats voor hen”, zegt Christel Vandenhouten van Brussels Airport Company. “Daarom zijn we samen op zoek gegaan naar een oplossing. We hebben nu een mooie nieuwe thuis voor de zwaluwen gevonden op veilige afstand van de luchthaven.”

Geluidsinstallaties

Om de verhuis, die enkele jaren kan duren, te versnellen, werden de oude nestjes op Brussels Airport verwijderd. In de hoop de vogels te kunnen lokken, komen bij de nieuwe nesten aan de zwaluwtil en de dakoversteek telkens vijf geluidsinstallaties die zwaluwgeluiden afspelen. “De verhuis van zo’n huiszwaluwkolonie is niet eenvoudig”, weet Steenokkerzeels milieuschepen Marleen Ral (Klaver/N-VA). “De zwaluwen voelen zich thuis op de luchthaven en ze zijn honkvast. Nu hun huidige nesten weg zijn, zullen ze de nieuwe kunstnesten hopelijk snel vinden. Met deze dakoversteek aan de gemeentelijke basisschool Tilia krijgt de kolonie kans op een nieuwe veilige thuis in onze gemeente.”

De verhuisoperatie komt er dankzij een samenwerking tussen de gemeenten Steenokkerzeel en Zaventem, Regionaal Landschap Brabantse Kouters, Brussels Airport Company, De Kille Meutel Vogelvrienden, Pro Natura en Natuurpunt MaViSt.