Nu inschrijven voor infomarkt over bouw immense vliegtuighangar voor A400M-toestellen RDK

05 november 2019

Inwoners van Steenokkerzeel kunnen zich nog tot en met vrijdag 8 november inschrijven voor een infomarkt over de bouw van de grootste vliegtuighangar die Defensie ooit neergepoot heeft in ons land. De loods komt op de militaire luchthaven van Melsbroek. Op woensdag 13 november om 17 uur doen Defensie, opdrachtnemer Democo en de gemeente de plannen uit te doeken. De nieuwe hangar komt er omdat het leger vanaf volgend jaar na veertig jaar afscheid neemt van de C130’s. Die toestellen worden immers vervangen door negen Airbus A400M-vliegtuigen. De A400M is een pak groter dan zijn voorganger en past niet in de huidige loodsen op de militaire luchthaven. De bouw van de nieuwe loods, die 13.875 vierkante meter groot zal zijn, start in maart volgend jaar.

Tijdens de infomarkt zullen er allerlei infostanden zijn en krijgen de inwoners uitgebreid de kans om vragen te stellen. Inschrijven is verplicht en kan tot en met 8 november via www.steenokkerzeel.be/infomarkt-15e-wing of telefonisch via 02/254.19.00. De infomarkt vindt plaats op de militaire luchthaven. De ingang bevindt zich aan poort 3 langs de Haachtsesteenweg.