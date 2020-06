Nog geen tickets te koop voor cultuurseizoen De Corren door coronacrisis Robby Dierickx

08 juni 2020

11u30 0 Steenokkerzeel Met onder meer Gers Pardoel, Guga Baúl en Kate Ryan is de affiche voor het cultuurseizoen 2020-2021 in GC De Corren in Steenokkerzeel indrukwekkend, maar voorlopig kunnen er nog geen tickets voor besteld worden. Oorzaak is uiteraard de coronacrisis.

Normaal hadden de tickets en abonnementen voor de verschillende optredens en voorstellingen in gemeenschapscentrum De Corren in Steenokkerzeel nu over de toonbank moeten gaan, maar door de coronamaatregelen wordt de startdatum voor de ticketverkoop verschoven naar augustus of september. De gemeente bekijkt momenteel samen met de artiesten en de cultuursector de mogelijkheden om iedereen op een coronaveilige manier in De Corren te kunnen ontvangen. Zodra de gemeente meer zicht heeft op die maatregelen, zullen de inwoners geïnformeerd worden.

Volgende artiesten of sprekers staan komend cultuurseizoen normaal gezien op het podium van De Corren: Guga Baúl, Gers Pardoel, Jelle Cleymans, Rudy Vranckx, Humo’s Comedy Cup, Kate Ryan en Metejoor.